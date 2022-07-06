Вилаят Эйвазов принял турецкую делегацию

Делегация Министерства внутренних дел Турции во главе с генерал-майором Ресулом Хологлу прибыла в Баку для участия в 7-й рабочей встрече МВД Азербайджана и Турции.

Делегация Министерства внутренних дел Турции во главе с генерал-майором Ресулом Хологлу прибыла в Баку для участия в 7-й рабочей встрече МВД Азербайджана и Турции.

Как сообщили Report в МВД, министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию 6 июля.

Он с удовлетворением отметил, что связи, стратегическое сотрудничество и взаимодействие между Турцией и Азербайджаном все более углубляются.

По его словам, МВД Азербайджана придает большое значение развитию отношений с правоохранительными органами братской Турции как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В.Эйвазов выразил уверенность в том, что рабочие встречи, проводимые в рамках сотрудничества органов полиции, послужат импульсом для дальнейшего расширения связей между министерствами внутренних дел двух стран.

Глава турецкой делегации, генерал-майор Ресул Хологлу выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство. Он выразил удовлетворение тем, что две дружественные и братские страны всегда выступают с единой позиции против глобальных проблем, являющихся серьезным препятствием для мира и стабильности в регионе, в том числе против всех проявлений организованной преступности.