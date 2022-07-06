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Вилаят Эйвазов принял турецкую делегацию

Вилаят Эйвазов принял турецкую делегацию Делегация Министерства внутренних дел Турции во главе с генерал-майором Ресулом Хологлу прибыла в Баку для участия в 7-й рабочей встрече МВД Азербайджана и Турции.
Происшествия
6 июля 2022 г. 17:01
Вилаят Эйвазов принял турецкую делегацию

Делегация Министерства внутренних дел Турции во главе с генерал-майором Ресулом Хологлу прибыла в Баку для участия в 7-й рабочей встрече МВД Азербайджана и Турции.

Как сообщили Report в МВД, министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию 6 июля.

Он с удовлетворением отметил, что связи, стратегическое сотрудничество и взаимодействие между Турцией и Азербайджаном все более углубляются.

По его словам, МВД Азербайджана придает большое значение развитию отношений с правоохранительными органами братской Турции как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В.Эйвазов выразил уверенность в том, что рабочие встречи, проводимые в рамках сотрудничества органов полиции, послужат импульсом для дальнейшего расширения связей между министерствами внутренних дел двух стран.

Глава турецкой делегации, генерал-майор Ресул Хологлу выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство. Он выразил удовлетворение тем, что две дружественные и братские страны всегда выступают с единой позиции против глобальных проблем, являющихся серьезным препятствием для мира и стабильности в регионе, в том числе против всех проявлений организованной преступности.

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Версия на английском языке Azerbaijan's interior minister receives Turkish delegation
Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov Türkiyənin nümayəndə heyətini qəbul edib

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