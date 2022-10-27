Вилаят Эйвазов принял граждан в Барде

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов 26 и 27 октября провел очередные приемы в Бардинском районном отделе полиции (РОП) по вопросам, связанным с деятельностью и компетенцией органов внутренних дел.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов 26 и 27 октября провел очередные приемы в Бардинском районном отделе полиции (РОП) по вопросам, связанным с деятельностью и компетенцией органов внутренних дел.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Министр принял 152 жителей из Бардинского, Агджабединского, Тертерского, Агдамского, Шушинского, Лачынского, Бейлаганского, Физулинского, Ходжавендского, Горанбойского, Ходжалинского, Нафталанского районов в административном здании РОП, дал поручения руководителям соответствующих управлений и отделов с целью оперативного решения их проблем.

Затем генерал-полковник В.Эйвазов провел строевой смотр в связи с комплектованием рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел.