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Вилаят Эйвазов принял граждан в Барде

Вилаят Эйвазов принял граждан в Барде Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов 26 и 27 октября провел очередные приемы в Бардинском районном отделе полиции (РОП) по вопросам, связанным с деятельностью и компетенцией органов внутренних дел.
Происшествия
27 октября 2022 г. 18:25
Вилаят Эйвазов принял граждан в Барде

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов 26 и 27 октября провел очередные приемы в Бардинском районном отделе полиции (РОП) по вопросам, связанным с деятельностью и компетенцией органов внутренних дел.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Министр принял 152 жителей из Бардинского, Агджабединского, Тертерского, Агдамского, Шушинского, Лачынского, Бейлаганского, Физулинского, Ходжавендского, Горанбойского, Ходжалинского, Нафталанского районов в административном здании РОП, дал поручения руководителям соответствующих управлений и отделов с целью оперативного решения их проблем.

Затем генерал-полковник В.Эйвазов провел строевой смотр в связи с комплектованием рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел.

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