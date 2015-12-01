Вилаят Эйвазов отправился в Нардаран

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов отправился в поселок Нардаран.

Как сообщает сотрудник Report, замминистра поинтересовался результатами спецоперации, проведенной в поселке.

Отметим, что сегодня в 08:00 в поселке началась специальная операция. Согласно соответствующему плану спецтехника и личный состав внутренних войск и полицейских частей министерства внутренних дел вошли в поселок, установили посты в определенных местах и в настоящее время в зоне проведения спецоперации функционирует следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры, министерств Внутренних дел и Национальной безопасности.