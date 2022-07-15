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Вилаят Эйвазов отдал поручения органам внутренних дел

Вилаят Эйвазов отдал поручения органам внутренних дел Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, отметив развитие положительных результатов в борьбе с преступностью, защите законности и правопорядка, дал поручения и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности служебной деятельности.
Происшествия
15 июля 2022 г. 16:57
Вилаят Эйвазов отдал поручения органам внутренних дел

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, отметив развитие положительных результатов в борьбе с преступностью, защите законности и правопорядка, дал поручения и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности служебной деятельности.

Как сообщает Report, министр дал поручения на коллегиальном заседании МВД, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев 2022 года и предстоящим задачам.

Напомнив, что обеспечение удовлетворенности граждан является одной из основных задач, определенных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министр потребовал более чуткого подхода к предотвращению и раскрытию преступлений, возмещению материального ущерба, причиненного в результате противоправных действий, рассмотрению обращений и приему граждан.

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