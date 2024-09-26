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Вилаят Эйвазов дал поручения руководителям соответствующих управлений МВД

Вилаят Эйвазов дал поручения руководителям соответствующих управлений МВД
Происшествия
26 сентября 2024 г. 10:24
Вилаят Эйвазов дал поручения руководителям соответствующих управлений МВД

24 и 25 сентября министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Евлахском районном отделении полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе приема министр выслушал обращения 445 граждан, приехавших из Евлаха, Кюрдамира, Агдаша, Уджара и Мингячевира.

Для решения проблем, озвученных в обращениях, министр дал поручения руководителям соответствующих управлений министерства. Большинство проблем были решены на месте.

Министр В.Эйвазов также посетил воинскую часть Внутренних войск МВД, расположенную в Барде. Он ознакомился с условиями службы и социально-бытовыми условиями военнослужащих.

В рамках поездки в регион генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел также строевой смотр молодых людей, желающих служить в органах полиции.

В ходе строевого смотра, в котором приняли участие также 45 ветеранов Отечественной войны, 338 кандидатов, соответствующих требованиям для поступления на службу, были допущены к следующему этапу отбора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov polis rəislərinə vətəndaşların müraciətlərinə operativ və obyektiv baxılmasına dair tapşırıq verib

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