Вилаят Эйвазов дал поручения руководителям соответствующих управлений МВД

24 и 25 сентября министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Евлахском районном отделении полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе приема министр выслушал обращения 445 граждан, приехавших из Евлаха, Кюрдамира, Агдаша, Уджара и Мингячевира.

Для решения проблем, озвученных в обращениях, министр дал поручения руководителям соответствующих управлений министерства. Большинство проблем были решены на месте.

Министр В.Эйвазов также посетил воинскую часть Внутренних войск МВД, расположенную в Барде. Он ознакомился с условиями службы и социально-бытовыми условиями военнослужащих.

В рамках поездки в регион генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел также строевой смотр молодых людей, желающих служить в органах полиции.

В ходе строевого смотра, в котором приняли участие также 45 ветеранов Отечественной войны, 338 кандидатов, соответствующих требованиям для поступления на службу, были допущены к следующему этапу отбора.