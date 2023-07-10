Вилаят Эйвазов дал поручения по повышению эффективности служебной деятельности

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов дал поручения и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности служебной деятельности.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов дал поручения и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности служебной деятельности.

Как сообщает Report, во время выступления на заседании коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2023 года и предстоящим задачам, он заявил, что в борьбе с преступностью, защите законности и правопорядка достигнуты положительные результаты.

Напомнив, что обеспечение удовлетворенности граждан является одной из основных задач, определенных президентом Азербайджана, министр потребовал более чутко подходить к предотвращению преступлений, раскрытию преступлений, возмещению материального ущерба, причиненного незаконными действиями, рассмотрению и приему обращений.