Видеокадры из Баку: штрафы на 300 манатов и 12 баллов всего за минуту

В Баку на видеокамеру заснято, как находящиеся за рулем транспортных средств водители грубо нарушают правила дорожного движения.
Как сообщает Report, кадры были засняты на проспекте Азадлыг одним из граждан.
Автомобили Toyota с государственным номерным знаком 90 GV 600, Daweoo Nexia с госзнаком 90 KL 319 и Pride с госзнаком 90 PF 259 двигаются по встречной полосе движения, грубо нарушая, таким образом, требования статьи 327.4 Кодекса об административных проступках АР.
За нарушение ПДД каждому из водителей полагается штраф в размере 100 манатов и начисление 4-х штрафных баллов.
Представляем вашему вниманию видео:
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