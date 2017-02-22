Видади Зейналов попросил снять арест с его имущества в 43 млн манатов

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалиля Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО Aztelekom Октая Рустамова, обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева в качестве свидетеля дал показания Рауф Бабаев.

Он сказал, что работает в компании "Компас" и осуществляет работы по переводам денег и не имеет отношений ни с одним из обвиняемых лиц.

Далее адвокаты выразили недовольство в связи с неучастием других свидетелей. Адвокат подсудимого М.Мамедова Шахин Рафиев обратился с вопросом "зачем вы проводите суд из-за одного свидетеля?". Судья А.Гаджиев ответил ему - "если не хочешь, не приходи в суд".

Возражая своему адвокату, М.Мамедов предупредил его: "Потише, зачем ты кричишь?".

Адвокат В.Зейналова отметил, что его подзащитный может дать показание после допроса дополнительных свидетелей.

Другой адвокат В.Зейналова Эльхан Сулейманов выступил с ходатайством. Он сказал, что акты, составленные после проверок экспертами министерства юстиции, министерства налогов и других соответствующих учреждений, противоречивы. Адвокат сказал, что они составлены в предвзятой форме.

Другой адвокат В.Зейналова Бейлар Мамишов также поднял ходатайство. Как в предыдущих заседаниях, он вновь затронул вопрос о наложении ареста на имущество Видади Зейналова. Адвокат выразил несогласие с причиненным ущербом, указанным в обвинении: "Мы хотим, чтобы сняли арест с некоторых имуществ Видади Зейналова, чтобы оплатили государству этот ущерб. Представляю суду названия и адреса двух имуществ".

Отметим, что наложен арест на 67 имуществ В.Зейналова. Общая их стоимость превышает 43 млн манатов.

Адвокат Б.Гусейнова, выступая с ходатайством, попросил снять арест с имущества своего подзащитного.

На заседании, которое прошло во второй половине дня, продолжилось изучение документов.

Следующий судебный процесс назначен на 24 февраля.