Вице-спикер сената Пакистана: Мы не признаем Армению до возвращения азербайджанских земель

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Пакистан осуждает Армению за оккупацию азербайджанских земель и по этой причине отказался признавать Армению как государство".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-спикер Сената Пакистана Молана Абдул Гафур Хайдари во время выступления на международной конференции "2017 - Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог".

По его словам, пока Армения не выполнит решение ООН по возвращению оккупированных земель Азербайджана, Пакистан останется при своем мнении, потому что придает особое значение братским отношениям с Азербайджаном.

Советник президента ОАЭ по религиозным вопросам Али Абдуррахман Аль-Хашим отметил, что весь мир и исламский мир проходят трудный этап: "По этой причине сотрудничество и солидарность между людьми отражены и в священном Коране. Солидарность всех людей, проживание в мире и согласии основное условие".

77-й Патриарх Антакии Мар Бехар Бутрус Раи выделил, что решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму противоречит резолюциям ООН: "Бесспорно, это решение станет причиной новых войн".