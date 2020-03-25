Вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию подтвердили в испанском правительстве.

Повторный тест, сделанный накануне, дал положительный результат.

Вице-премьер 22 марта была госпитализирована с диагнозом респираторная инфекция. Ей были сделаны анализы, в том числе на коронавирус. Первый тест оказался отрицательным, однако медики сразу заявили, что результаты не являются окончательными. Повторный анализ выявил COVID-19.

Состояние вице-премьера улучшается, ей оказывается необходимая медицинская помощь, она находится в изолированной палате в больнице.

Среди испанских политиков много тех, кому официально диагностирован коронавирус. COVID-19 был выявлен у двух членов правительства - министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. Также коронавирус подтвержден у председателя правительства Каталонии Кима Торры и председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, других политиков.

В самоизоляции находится королева Летисия, которая в начале марта присутствовала на мероприятии с участием Монтеро. Коронавирус выявлен у Бегоньи Гомес - супруги премьера Педро Санчеса. Кроме того, в минувшее воскресенье СМИ сообщили, что заразились его мать и тесть, они находятся в больнице.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 25 марта только официально зарегистрированы почти 48 тысяч случаев заболевания, из них скончались 3 434 человека. Число жертв коронавируса в Испании уже больше, чем в Китае.