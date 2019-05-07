Вице-премьер Азербайджана исключил возможность досрочных парламентских выборов

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Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) выразила отношение к заявлениям о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.

Как сообщает Report, вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов заявил журналистам, что очередные парламентские выборы состоятся в следующем году.

Он отметил, что дата проведения парламентских выборов определена в Конституции Азербайджана и очередные выборы пройдут в 2020 году.

А.Ахмедов напомнил, что в этом году в Азербайджане пройдут очередные муниципальные выборы.