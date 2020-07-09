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Report Georgia

Въезд в Хачмаз ограничен из-за коронавируса

Въезд в Хачмаз ограничен из-за коронавируса Созданы временные стационарные посты, строго контролируется движение транспортных средств
Происшествия
9 июля 2020 г. 13:01
Въезд в Хачмаз ограничен из-за коронавируса

В связи с ужесточенным карантинным режимом в Хачмазе сотрудники полиции работают в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудники Хачмазского районного отдела полиции продолжают широкомасштабные мероприятия по обеспечению объявленного особого карантинного режима и соблюдению требований и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете министров.

В рамках осуществляемых мероприятий ограничен въезд на территорию района. Созданы временные стационарные посты, строго контролируется движение транспортных средств. Автомобили жителей других районов и городов, желающих попасть на территорию района без специального разрешения, возвращаются обратно.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusa görə Azərbaycanın bu rayonuna giriş-çıxış məhdudlaşdırıldı

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