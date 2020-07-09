Въезд в Хачмаз ограничен из-за коронавируса

Созданы временные стационарные посты, строго контролируется движение транспортных средств

В связи с ужесточенным карантинным режимом в Хачмазе сотрудники полиции работают в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудники Хачмазского районного отдела полиции продолжают широкомасштабные мероприятия по обеспечению объявленного особого карантинного режима и соблюдению требований и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете министров.

В рамках осуществляемых мероприятий ограничен въезд на территорию района. Созданы временные стационарные посты, строго контролируется движение транспортных средств. Автомобили жителей других районов и городов, желающих попасть на территорию района без специального разрешения, возвращаются обратно.