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Ветераны полиции Азербайджана помогли раскрыть более 2500 преступлений

Ветераны полиции Азербайджана помогли раскрыть более 2500 преступлений

За 6 месяцев года с помощью ветеранов полиции было обеспечено раскрытие 2564 преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за минувший период ветераны полиции принимали участие в проведении учебно-воспитательных работ с личным составом, мероприятиях по формированию чувства верности к присяге, служебному долгу и др.

В указанный период ветераны неоднократно выступали перед различными коллективами, гражданами, в различных учебных заведениях республики.

За плодотворную деятельность несколько ветеранов были награждены со стороны руководства МВД.

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