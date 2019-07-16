Ветераны полиции Азербайджана помогли раскрыть более 2500 преступлений

За 6 месяцев года с помощью ветеранов полиции было обеспечено раскрытие 2564 преступлений.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за минувший период ветераны полиции принимали участие в проведении учебно-воспитательных работ с личным составом, мероприятиях по формированию чувства верности к присяге, служебному долгу и др.
В указанный период ветераны неоднократно выступали перед различными коллективами, гражданами, в различных учебных заведениях республики.
За плодотворную деятельность несколько ветеранов были награждены со стороны руководства МВД.
Səid QəribАвтор новости