Вещи российских журналистов, работавших на G20, отправили в Париж на самолете делегации Азербайджана

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Турецкий отель потерял багаж шести российских журналистов, которые работали на саммите G20.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, во время мероприятия представители прессы остановились в отеле МАКС Рояль Белек.

Утром в понедельник они отдали свои вещи на хранение на рецепции, но вечером, когда пришли забирать их обратно, портье не смог найти чемоданы.

Судя по записи с камер видеонаблюдения отеля, вещи были погружены в автобус, принадлежавший азербайджанской делегации. Он должен был увезти багаж в аэропорт для отправки в Париж. Где чемоданы российских журналистов находятся сейчас, неизвестно, однако сотрудник отеля сказал, что, скорее всего, они улетели во Францию. Так же считает один из российских дипломатов.