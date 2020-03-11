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Вернувшиеся из Италии азербайджанские студенты помещены в карантин

​Вернувшиеся из Италии азербайджанские студенты помещены в карантин

Машины скорой помощи привлечены для реализации осмотра обучающихся и вернувшихся из Италии азербайджанских студентов.

Как сообщили Report из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), согласно процедурным правилам, студентов из аэропорта отправили в карантин и разместили под наблюдением.  

Сообщили, что ни у кого из студентов  не обнаружено признаков болезни:

«Осмотр помещенных в карантин лиц продолжается. Здравоохранительные структуры Азербайджана продолжат осуществлять все профилактические меры, чтобы предотвратить распространение болезни на территории страны». 

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