​Вернувшиеся из Италии азербайджанские студенты помещены в карантин

Машины скорой помощи привлечены для реализации осмотра обучающихся и вернувшихся из Италии азербайджанских студентов.

Как сообщили Report из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), согласно процедурным правилам, студентов из аэропорта отправили в карантин и разместили под наблюдением.

Сообщили, что ни у кого из студентов не обнаружено признаков болезни:

«Осмотр помещенных в карантин лиц продолжается. Здравоохранительные структуры Азербайджана продолжат осуществлять все профилактические меры, чтобы предотвратить распространение болезни на территории страны».