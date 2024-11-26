О нас

Верховный суд: Выписка со счета и финансовая справка не являются подтверждением наличия кредитного обязательства  

Верховный суд: Выписка со счета и финансовая справка не являются подтверждением наличия кредитного обязательства   10:24
Происшествия
26 ноября 2024 г. 10:45
Верховный суд: Выписка со счета и финансовая справка не являются подтверждением наличия кредитного обязательства  

Верховный суд Азербайджана вынес решение по делу, связанному с доказыванием наличия кредитного обязательства в рамках кредитного договора.

Как сообщает Report, в своем решении суд отметил, что бремя доказывания наличия кредитного обязательства лежит на истце, то есть кредиторе.

Если истец не предоставляет в суд оригинал или заверенную копию кредитного договора, а также документы, подтверждающие выдачу кредитных средств, и из платежных квитанций невозможно установить, к какому договору они относятся, такие требования банков считаются необоснованными.

Суд подчеркнул, что выписка со счета и финансовая справка, подготовленные банком, не могут служить достоверными доказательствами, так как они составлены в одностороннем порядке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmə: Kredit mübahisələrində hesabdan çıxarış və maliyyə arayışı mötəbər sübut sayılmır 

Другие новости из категории

В Евлахе похититель девушки найден мертвым в багажнике автомобиля
В Евлахе похититель девушки найден мертвым в багажнике автомобиля
26 ноября 2024 г. 11:32
В поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы
ФотоВ поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы
26 ноября 2024 г. 11:24
В Загатале трое отравились донером
В Загатале трое отравились донером
26 ноября 2024 г. 09:52
На территории Мингячевирского водохранилища произошло землетрясение
На территории Мингячевирского водохранилища произошло землетрясение
26 ноября 2024 г. 09:50
В Гахе 3-летний ребенок отравился лекарством
В Гахе 3-летний ребенок отравился лекарством
26 ноября 2024 г. 09:32
В Масаллы убит 40-летний мужчина, есть задержанный
В Масаллы убит 40-летний мужчина, есть задержанный
26 ноября 2024 г. 09:26
В Баку автомобиль сбил 28-летнюю девушку
В Баку автомобиль сбил 28-летнюю девушку
26 ноября 2024 г. 08:57
В Агстафе автомобиль сбил насмерть 65-летнюю женщину
В Агстафе автомобиль сбил насмерть 65-летнюю женщину
25 ноября 2024 г. 23:12
Военного атташе, задержанного с 70 килограммами золота, арестовали в СГБ
Военного атташе, задержанного с 70 килограммами золота, арестовали в СГБ
25 ноября 2024 г. 22:20
Пожар в банном комплексе Бей хамамы в Сумгайыте потушен
ФотоПожар в банном комплексе "Бей хамамы" в Сумгайыте потушен
25 ноября 2024 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi