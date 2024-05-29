Верховный суд вынес решение в отношении обвиняемых в покушении на экс-председателя AzTV

Верховный суд вынес решение в отношении Шуджаата Акберова и Зохраба Ширинова, обвиняемых в организации покушения на экс-председателя AzTV Арифа Алышанова и членов его семьи.

Верховный суд вынес решение в отношении Шуджаата Акберова и Зохраба Ширинова, обвиняемых в организации покушения на экс-председателя AzTV Арифа Алышанова и членов его семьи.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Назима Мовсумова кассационная жалоба Акберова и Ширинова была отклонена.

Отметим, что в 2017 году четыре человека были арестованы по обвинению в покушении на Арифа Алышанова и членов его семьи. По решению Бакинского суда по тяжким преступлениям Шуджаат Акберов был приговорен к 18 годам, Гочали Джабиев - к 17 годам, Зохраб Ширинов - к 16 годам, а Агшин Гусейнов - к 1 году 4 месяцам лишения свободы.

Гусейнов был освобожден из зала суда, поскольку отбыл наказание за время следствия. Джабиев умер в тюрьме в 2020 году. Позже апелляционный суд сократил срок наказания Акберова до 16 лет, а Ширинова - до 14 лет и 6 месяцев.

Согласно обвинению, Акберов в июле 2013 года создал организованную группировку. Он незаконно приобрел оружие и попытался по заказу убить Арифа Алышанова и членов его семьи и присвоить их имущество на сумму 4,6 млн манатов.

Напомним, что Акберов был деловым партнером Арифа Алишанова. Алышанов был освобожден от должности председателя AzTV в 2019 году.