Верховный суд вынес решение по уголовному делу Вугара Сафарли

Верховный суд вынес решение по уголовным делам находящихся под стражей бывших должностных лиц упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации.

Верховный суд вынес решение по уголовным делам находящихся под стражей бывших должностных лиц упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Видади Джафарова кассационная жалоба относительно конфискованного имущества Вугара Сафарли не была удовлетворена, решение апелляционного суда оставлено в силе.

Жалоба в отношении обвиняемого Тельмана Тахирова была аннулирована и отозвана.

Напомним, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Сафарли был приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, а директор ООО Portos Надир Мамедов - к 6 годам лишения свободы. Другим обвиняемым - Тельману Тахирову, Шахину Ибрагимову и Адаляту Велиеву были назначены условные наказания с испытательным сроком. Также согласно приговору, имущество В.Сафарли, средства на его банковских счетах и счетах его сына были конфискованы в пользу государства. Недовольный приговором осужденный подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции без изменений. Позже В.Сафарли и члены его семьи обратились в Верховный суд с кассационной жалобой.

Отметим, что ООО Portos ранее принадлежало Гюляр Велиевой, свояченице бывшего руководителя упраздненного Отдела общественно-политических вопросов Администрации Президента Али Гасанова. Позднее компанией руководил Надир Мамедов.