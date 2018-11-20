Верховный суд уменьшил срок обвиняемого в вымогательстве путем угроз журналиста

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде рассмотрели кассационную жалобу на приговор в отношении журналиста Эльчина Исмаиллы, обвиняемого в вымогательстве, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Имрана Гаджигаибова, было оглашено решение.

По решению, две из трех вменяемых Э.Исмаиллы статей - 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311 (получение взятки) были отменены. Осталась в силе статья 182 (вымогательство), Э.Исмаиллы назначено наказание сроком на 7 лет.

Отметим, что Э.Исмаиллы был арестован 17 февраля 2017 года в Исмаиллинском районе. Он обвиняется в вымогательстве у должностных лиц в Исмаиллинском районе денег путем угроз о распространении о них порочащей информации.

Э.Исмаиллы не признал себя виновным на суде и сказал, что имеющиеся при нем при задержании 1000 манатов взял в долг у давнего знакомого Азера Аббасова.

Бывший руководитель отдела культуры и туризма Исмаиллинского района Азер Аббасов на суде сказал, что эту сумму ему дал глава ИВ Мирдамед Садыгов и попросил передать Э.Исмаиллы.

Приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Недовольный приговором журналист подал апелляционную жалобу. Шекинский апелляционный суд оставил приговор в силе.