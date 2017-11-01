Верховный суд также не удовлетворил жалобу Naviqator Mobil Servises на информагентство Report

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба на решение Бакинского апелляционного суда на основе иска ООО Naviqator Mobil Servises против информационного агентства Report.

Как сообщил юридический представитель ИА Report Кямандар Насибов, на процессе под председательством Нигяр Расулбековой и членов коллегии Ильгара Гусейнова и Закира Гулиева иск ООО Naviqator Mobil Servises посчитали необоснованным, постановление апелляционного суда осталось в силе.

Юридический представитель ИА Report Кямандар Насибов

Напомним, что информационное агентство Report провело расследование по длящейся долгое время СМС-афере и проинформировало об этом общественность. Так, было установлено, что при посещении с мобильного телефона некоторых информационных сайтов абонент перенаправлялся на другой сайт, в результате поступления на телефон вируса с баланса абонента списывались деньги и показывалось видео эротического содержания. Позже абоненту поступало СМС с описанием способа отказа от данной услуги. В результате расследования стало известно, что распространение посредством вируса материалов неэтического содержания предоставляется мобильным операторам компанией Navigator Mobile Services (NMS).

Владельцы NMS Аслан Гаджиев и Анар Гаджиев

Раздосадованные лишением легкой наживы эти "инновационно мыслящие" лица (проверка показала, что владельцами сайта компании NMS и сайтов, распространяющих видео вирусного характера, являются одни и те же люди – Аслан Гаджиев и Анар Гаджиев) подали на информационное агентство Report в суд за свое разоблачение. Основанием они указали то, что использованные в материалах слова "порнография" и "вирус" не имеют отношения к их деятельности. В ходе судебного процесса спорные моменты были расследованы справедливо, в полной мере и объективно, принято законное постановление.

Судья Верховного суда Нигяр Расулбекова

По полученным Report данным, в Азербайджане правоохранительными органами проведены серьезные мероприятия в отношении фирм, занимающихся подобными СМС-аферами, деятельность большинства из них была приостановлена, мошеннические схемы прекращены. Report в свою очередь продолжит расследования по изобличению подобных мошеннических схем и публикации информации по обнаруженным фактам такого рода.