Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу обвиненного в совершении ДТП с летальным исходом

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на решение суда в отношении Эльвина Рагимова, обвиненного в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Фархада Керимова.

По решению, кассационная жалоба удовлетворена не была, приговор суда первой инстанции остался неизменным.

Согласно обвинительному акту, инцидент произошел 16 ноября 2015 года на 48,8 км трассы Баку-Губа-Дагестанская граница на территории Сумгайыта. Ехавший со скоростью 60-70 км/ч автомобиль марки Shacman с государственным номерным знаком 99-DA-282 под управлением Э. Рагимова въехал в стоящий у обочины грузовой автомобиль Howo ZZ3317N3867W с государственным номерным знаком 99-JF-106, за рулем которого находился Байрамов Байрам Юсиф оглу. А результате по неосторожности пассажир грузового автомобиля Shacman Тынаев Ильгар Нуреддин оглу получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице скорой помощи города Сумгайыта. Водитель автомобиля Howo ZZ3317N3867W Б. Байрамов так же получил тяжелые травмы.

В результате аварии автомобилю марки Howo ZZ3317N3867W с государственным номерным знаком 99-JF-106, принадлежащий ООО DəmirBank, был нанесен ущерб на сумму 5 340 манатов, автомобилю марки Shacman с государственным номерным знаком 99-DA-282, принадлежащий Халилли Шахину Зульфугар оглу - 18 680 манатов.

Э. Рагимову инкриминировали статью 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.