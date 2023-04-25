Верховный суд признал неправомерным возвращение конфискованного имущества Акифа Човдарова

Сегодня в Верховном суде были рассмотрены кассационный протест и кассационная жалоба на решение об освобождении от специальной конфискации имущества по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и тр

Сегодня в Верховном суде были рассмотрены кассационный протест и кассационная жалоба на решение об освобождении от специальной конфискации имущества по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова и полковника упраздненного МНБ Селима Мамедова.

Как сообщает Report, на слушании под председательством судьи Рашада Абдулова было зачитано решение.

Согласно постановлению суда, кассационный протест был удовлетворен. Решение Бакинского апелляционного суда от 22 декабря 2022 года отменено, поскольку решение об освобождении имущества от специальной конфискации было принято с нарушением материальных и процессуальных норм права.

В отношении заключенных Човдарова А. и Мамедова С. принято решение о возвращении уголовного дела в апелляционный суд на пересмотр в соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Также была удовлетворена кассационная жалоба потерпевшего Джафара Сафарова. Жалоба проходящего по делу Чингиза Асадова удовлетворена частично.

А.Човдаров и С.Мамедов были арестованы в 2015 году. По решению Бакинского военного суда А.Човдаров приговорен к 12 годам, Селим Мамедов – 11 годам тюремного заключения. На основании акта о помиловании А.Човдаров был освобожден в 2020 году, а С.Мамедов – 2022 году. В декабре 2022 года Бакинский апелляционный суд принял решение об освобождении от конфискации и возвращению владельцам принадлежащего близким А.Човдарова имущества стоимостью 30 млн манатов.