Верховный суд отменил решение о пожизненном заключении убийцы двух братьев в Гарадаге

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Верховном суде Азербайджана была рассмотрена кассационная жалоба на приговор суда в отношении Заура Тарланова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух братьев.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тахира Кязымова было зачитано решение.

Верховный суд отменил приговор Бакинского апелляционного суда, дело было направлено в суд апелляционной инстанции на пересмотр.

Напомним, что 8 января 2015 года в радиусе 17:00 житель поселка Сахиль Гарадагского района Заур Тарланов на почве конфликта несколько раз умышленно выстрелил из принадлежащего ему огнестрельного оружия марки "Винчестер" в жителей того же поселка, братьев Джавида и Джахида Рагимовых, сидевших в автомобиле марки Lexus, припаркованном на дороге при въезде с поселок Сахиль, и скрылся с места преступления. Братья скончались от полученных ран.

Подозреваемый в убийстве З.Тарланов был арестован и привлечен к следствию.

Он обвинялся по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК АР.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к пожизненному заключению. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. После З.Тарланов подал кассационную жалобу в Верховный суд.