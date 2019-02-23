Верховный суд отклонил жалобу сына должностного лица

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Верховном суде рассмотрели кассационную жалобу на приговор в отношении Ровшана Гасанова, обвиняемого в убийстве бывшего сотрудника полиции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тахира Кязымова было зачитано решение.

По решению, кассационная жалоба Р.Гасанова была отклонена.

Отметим, что инцидент произошел 28 августа 2015 года в ресторане "Шуша", расположенном на улице Мехсети в Низаминском районе. Житель Баку Р.Гасанов 1982 г.р. на почве вспыхнувшей ссоры убил из огнестрельного оружия знакомого Надира Ибрагимова 1975 г.р. Позже Р.Гасанов скрылся с места происшествия на своем автомобиле марки Lexus с государственным номерным знаком "90 SF 333".

По дороге его автомобиль столкнулся с автомобилем марки Toyota, управляемом Рашадом Мамедовым. В результате Р.Мамедов был госпитализирован с травмами. Виновник инцидента Р.Гасанов был задержан. При нем был обнаружен и изъят пистолет марки "Макаров".

Убитый Н.Ибрагимов раньше был сотрудником полиции. В ходе расследования было установлено, что причиной убийства Р.Гасановым Н.Ибрагимова стал спор из-за девушки.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Гасанов был приговорен к 11 годам тюремного заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Р.Гасанова, сократив срок наказания с 11 лет до 9 лет и 1 месяца заключения.

Напомним, что Р.Гасанов является сыном заведующего судебно-химическим отделением Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава Галиба Гасанова. После инцидента распространилась информация, что Г.Гасанов снят с должности.