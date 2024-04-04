Верховный суд отклонил жалобу на приговор по делу о покушении на Эльмара Велиева

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор в отношении Мушфига Гурбанова, признанного виновным в покушении на экс-главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор в отношении Мушфига Гурбанова, признанного виновным по делу о покушении на экс-главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева.

Как сообщает Report, жалоба была рассмотрена на судебном заседании под председательством судьи Илькина Раджабова.

Защита требовала вынести оправдательный приговор в отношении Мушфига Гурбанова.

Напомним, Гурбанов скончался 30 ноября 2020 года в Бакинском СИЗО №1.

Гурбанову были предъявлены обвинения по статьям 214.2.1 (терроризм с применением огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору), 214.2.6 (терроризм на почве религиозной вражды религиозного радикализма или религиозного фанатизма) и 307.3 (несообщение о преступлении или сокрытие преступления) УК АР.

Гянджинский суд по тяжким преступлениям признал Гурбанова виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.