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Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Акифа Човдарова

Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Акифа Човдарова Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова.
Происшествия
22 декабря 2021 г. 17:17
Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Акифа Човдарова

Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азиза Сеидова было принято решение направить дело в Бакинский апелляционный суд для повторного рассмотрения.

А.Човдаров обратился в Верховный суд для получения оправдания и возврата конфискованного имущества.

А.Човдаров был арестован в 2015 году и приговорен Бакинским военным судом к 12 годам лишения свободы.

Указом президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" 6 апреля он был помилован.

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