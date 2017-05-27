Верховный суд Азербайджан не удовлетворил кассационную жалобу мужчины, убившего сестру, и его сына

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Кассационная жалоба Шахбаза Халфаева, обвиненного в убийстве сестры, и его сына Ислама Халфаева не удовлетворена.

Как передает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Али Сейфалиева.

По решению, кассационная жалоба отца и сына не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Отметим, что 18 января 2016 года недалеко от дома №39 по улице А.Вахида в г.Сумгайыт был обнаружен труп женщины с признаками насилия. В связи с этим были выполнены все необходимые процессуальные действия и по факту в городской прокуратуре возбудили уголовное дело по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры, удалось установить личность убитой. Стало известно, что это жительница Сумгайыта Рафига Агаева (1947 г.р.).

Кроме того, в качестве подозреваемых были задержаны и привлечены к следствию жители Сумгайыта Ш.Халфаев (1961 г.р.) и И.Халфаев (1991 г.р.).

В ходе следствия стало известно, что Р.Агаева была убита на почве бытового конфликта 17 января братом Шахбазом Халфаевым и его сыном Исламом. Смерть наступила от многочисленных ударов тупым предметом.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Халфаев приговорен к 18 годам заключения, Ш.Халфаев – 17 годам. Недовольные приговором отец и сын подали апелляционную жалобу. Сумгаыйтский апелляционный суд жалобу не удовлетворил, после чего они обратились в верховный суд.