Верховный суд объявил решение в связи с певицей Тараной Гумрал

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В Верховном суде завершилось судебное заседание по кассационной жалобе, поданной певицей Назенин Салаевой на свою коллегу Тарану Гумрал.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Таира Кязымова было объявлено решение, согласно которому кассационная жалоба Н.Салаевой была отклонена.

Отметим, что скандал между певицей Т.Гумрал и ее коллегой Н.Салаевой разразился на передаче "Bazar səhəri" на бывшем телеканале ANS. Позвонив в прямом эфире на передачу, Н.Салаева сказала Т.Гумрал: "Я застала тебя с моим мужем", на что Т.Гумрал высказала в адрес коллеги нецензурные слова. По этой причине Назенин обратилась в суд.

Согласно решению Наримановского районного суда, Т.Гумрал должна была принести извинения Н.Салаевой и ее супругу Махаббату Гасанову и опровергнуть сказанное в адрес Н.Салаевой. Однако за невыполнение решения суда в отношении Т.Гумрал было возбуждено уголовное дело по ст. 306.1 (Неисполнение приговора, постановления суда или иного судебного акта) УК АР.

Решением Наримановского районного суда Т.Гумрал была оштрафована на 4 тыс. манатов. Недовольная решением Н.Салаева подала апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд отклонил ее жалобу. После этого Н.Салаева подала кассационную жалобу в Верховный суд.