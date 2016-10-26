Верховный суд аннулировал оправдательный приговор в отношении гражданина России, обвиняемого в убийстве соотечественника

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Верховном суде Азербайджанской Республики завершился судебный процесс по кассационному протесту гособвинителя по приговору в отношении Иванюка Александра Александровича, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фархада Керимова было объявлено решение.

Согласно решению, кассационный протест был частично удовлетворен. Так, оправдательный приговор Бакинского апелляционного суда был аннулирован. Дело вновь возвращено в Бакинский апелляционный суд.

Согласно обвинительному акту, случай произошел 21 сентября 2014 года в квартире на территории Наримановского района. Между гражданами России А.Иванюком и Сергеем Сиченковым возник конфликт. Сиченков избил А.Иванюка, после этого Иванюк сбросил его с балкона. С.Сиченков скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 124 (убийство по неосторожности) УК. В ходе следствия ст. 124 была переквалифицирована в ст. 120.1 (умышленное убийство).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Иванюк был осужден на 11 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Затем дело было рассмотрено в Верховном суде. Согласно решению Верховного суда, решение Бакинского апелляционного суда было аннулировано, дело для пересмотра было направлено в Бакинский апелляционный суд.

Согласно решению Бакинского апелляционного суда, апелляционная жалоба А.Иванюка была удовлетворена. Приговор суда первой инстанции был аннулирован. Суд вынес оправдательный приговор в его отношении. Не согласившись с приговором, гособвинитель подал кассационный протест.

Напомним, что оба были сотрудниками российской компании и приехали в Баку для выполнения заказа посольства Российской Федерации в Азербайджане. Согласно заказу, они должны были установить системы видеонаблюдения и охраны в посольстве России.