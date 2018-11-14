Верховный cуд сократил срок наказания Гезаль Байрамлы

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезаль Байрамлы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Хафиза Насибова было объявлено решение.

Согласно решению, срок наказания Г.Байрамлы сокращен на 2 месяца.

Отметим, что согласно официальной информации, Г.Байрамлы была задержана вечером 25 мая 2017 года на контрольно-пропускном пункте Шихлы Газахского района при переходе из Грузии на территорию Азербайджана.

Приговором Газахского районного суда она была лишена свободы сроком на 3 года.