​Верховный суд Азербайджана отклонил жалобу примкнувшего к ИГИЛ лица

В Верховном суде завершилось судебное заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении азербайджанца Ниджата Ахмедова, обвиняемого в участии в боях в составе ИГИЛ и других террористических организаций.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фархада Керимова было объявлено решение.

По решению, кассационная жалоба Н.Ахмедова была отклонена.

Согласно обвинительному акту, Н.Ахмедов с целью участия в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии и арке 21 июня 2015 года отправился в Турцию, а оттуда в Сирию.

Он обвиняется в присоединении к незаконным вооруженным формированиям в городе Ракка, объявленном столицей не признанного в законодательстве Сирии, Ирака и Азербайджана незаконного вооруженного формирования "Исламское государство Ирака и Леванта" – ИГИЛ, участии в радикальных религиозных и военных тренингах.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Н.Ахмедов был приговорен к 9 годам лишения свободы. Недовольный приговором заключенный подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд отклонил его апелляционную жалобу.