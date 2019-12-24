Велосипедистов и водителей мопедов в Азербайджане призвали соблюдать ПДД

Сотрудники дорожной полиции Азербайджана берут под контроль передвижение велосипедистов и водителей мопедов по дорогам общего пользования.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Руфат Гулиев, постоянно проводимые Управлением мероприятия просветительского и агитационного характера в этот раз охватили велосипедистов и водителей мопедов, число которых по стране растет.

На мероприятии сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции провели просветительские беседы со столичными велосипедистами и водителями мопедов, призвали их строго соблюдать правила дорожного движения, осуществлять движение только по правой стороне дороги и не ставить под угрозу себя и других участников движения. Велосипедистам и водителям мопедов было также рекомендовано использовать шлемы и не разговаривать по телефону во время движения.

Водителям мопедов и велосипедистам напомнили об их обязанностях по соблюдению закона, им были розданы информационные буклеты, подготовленные Главным управлением государственной дорожной полиции.

Подобные профилактические мероприятия в настоящее время продолжаются в других регионах страны.