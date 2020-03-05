Великобритания поддерживает Азербайджан в принятии Национального плана действий по гендерному равенству

Посольство Великобритании в Азербайджане провело мероприятие по случаю Международного женского дня.

Как сообщает Report, на нем выступил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, отметив, что этот праздник символизирует важность роли женщины в обществе в целом.

Д. Шарп подчеркнул необходимость соблюдения прав женщин и безопасности роли женщины, вносящих свою лепту в общий прогресс и процветание.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта в ряде стран. Исторически он появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.

В свою очередь заместитель посла Великобритании в Азербайджане Эмма Робинсон, подчеркнула, что 2020-ый год является значимым в вопросах соблюдения прав женщин. Так, именно в этом году мир отмечает 20-летие со дня принятия первой резолюции Совета безопасности ООН о важность роли женщин в предотвращении и урегулировании конфликта в целях поддержания мира и безопасности, а также 25-летие принятия Пекинской декларации и платформы действий, явившейся важной вехой на пути прогресса соблюдения прав женщин.

Э. Робинсон отметила, что Великобритания придает большое значение этому вопросу, в связи с чем в Соединенном Королевстве прошли несколько кампаний, а вопрос гендерного равенства был включен в приоритеты внешней политики Великобритании.

"Роль женщины в Азербайджане растет. На сегодняшний день в Азербайджане идет работа по принятию национального плана действий в сфере гендерного равноправия. И мы всячески готовы поддержать Азербайджан в составлении этого плана. Надеемся, он будет принят в ближайшее время", - заявила заместитель посла.

Э. Робинсон также отметила роль женщин в урегулировании конфликтов, подчеркнув, что их участие позволяет быстрее и эффективнее решать любой конфликт или спор.