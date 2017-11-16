 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Великобритания готова вернуть Ирану 400 млн фунтов

    Речь идет о договоре, который был заключен и оплачен шахским режимом, а после 1979 года сделка была заморожена

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании готово вернуть Ирану 400 млн фунтов в рамках улаживания конфликта о невыполнении соглашения о поставках Тегерану оружия, передает Report со ссылкой на Daily Telegraph.

    Речь идет о договоре, который был заключен и оплачен шахским режимом. После Исламской революции 1979 года сделка была заморожена.

    Издание указывает, что данный вопрос никак не связан с делом Назанин Загари-Рэдклифф – сотрудницы британского благотворительного фонда, приговоренной к пяти годам лишения свободы.

    Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон обещал сделать все для ее возвращения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi