Великобритания готова вернуть Ирану 400 млн фунтов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании готово вернуть Ирану 400 млн фунтов в рамках улаживания конфликта о невыполнении соглашения о поставках Тегерану оружия, передает Report со ссылкой на Daily Telegraph.

Речь идет о договоре, который был заключен и оплачен шахским режимом. После Исламской революции 1979 года сделка была заморожена.

Издание указывает, что данный вопрос никак не связан с делом Назанин Загари-Рэдклифф – сотрудницы британского благотворительного фонда, приговоренной к пяти годам лишения свободы.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон обещал сделать все для ее возвращения.