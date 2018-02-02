Ведущая "Хазар ТВ" упав в студии, получила тяжелые травмы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На студии телеканала "Хазар" ведущая упала и получила тяжелую травму.

Как передает Report, инцидент произошел 1 февраля после передачи "Хазар Хебер" в 15:00.

Ведущая Гадимова Гюнель Шофиг гызы 1988 г. упала в студии после эфира. В результате пострадавшая ведущая была доставлена в Клинический медицинский центр № 3 посредством службы скорой помощи. Врачи определили, что она получила закрытую черепно-мозговую травму. После оказания необходимой медицинской помощи она была выписана домой.