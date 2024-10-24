Ведомства прокомментировали ситуацию с обрушением балкона архитектурного памятника в Баку

На улице Джафара Джаббарлы, 4 в Ясамальском районе Баку обрушился балкон здания-памятника архитектуры, создав опасность для жильцов.

Как сообщили Report в Исполнительной власти Ясамальского района, здание находится на балансе Министерства культуры и входит в список аварийных строений.

В ведомстве отметили, что жильцов планируется переселить в арендное жилье на средства, выделенные соответствующим органом.

"Здание нуждается в полной реставрации. Несколько дней назад из-за аварийного состояния и погодных условий ночью обрушился балкон. Уже два года ведутся переговоры с жильцами, однако собственники нежилых помещений на первом этаже отказываются выезжать", - отметили в исполнительной власти.

В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия сообщили, что здание входит в список памятников, нуждающихся в ремонтно-восстановительных и укрепительных работах.

Согласно закону "Об охране исторических и культурных памятников", ремонтно-восстановительные работы в исторических памятниках, являющихся жилыми домами, должны проводиться собственником или балансодержателем по согласованию с Госслужбой.

ООО "Капитальное строительство и ремонт" Исполнительной власти Баку направило в Госслужбу обращение о выдаче разрешения на проведение ремонтно-восстановительных работ в данном здании. Однако из-за несоответствий в представленном проекте в части обеспечения художественно-эстетического облика и устойчивости памятника, он был отправлен на доработку.

В настоящее время принимаются меры для согласования проекта реставрации в рамках законодательства.

Гюлер Сеймургызы

Айсель Аслан