Вчера в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 8 человек

Вчера, 2 августа, на автомобильных дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в результате которых восемь человек погибли, двое получили ранения.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Кроме того, в стране было зарегистрировано 73 преступления. 19 преступлений, оставшихся закрытыми с предыдущих периодов, раскрыты сотрудниками органов внутренних дел.
Всего задержано и передано в розыск 104 человека, в том числе 92 человека, находившихся в розыске в роли должников.
Установлено 39 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия.
В общей сложности за вчерашний день было задержано 60 человек, подозреваемых в совершении преступлений.