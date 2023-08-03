Вчера в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 8 человек

Вчера, 2 августа, на автомобильных дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в результате которых 8 человек погибли, 2 получили ранения.

Вчера, 2 августа, на автомобильных дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в результате которых восемь человек погибли, двое получили ранения.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Кроме того, в стране было зарегистрировано 73 преступления. 19 преступлений, оставшихся закрытыми с предыдущих периодов, раскрыты сотрудниками органов внутренних дел.

Всего задержано и передано в розыск 104 человека, в том числе 92 человека, находившихся в розыске в роли должников.

Установлено 39 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия.

В общей сложности за вчерашний день было задержано 60 человек, подозреваемых в совершении преступлений.