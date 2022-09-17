Вчера в ДТП погибли 2 человека

Вчера в Азербайджане двое человек скончались в результате дорожно-транспортных происшествий.

Вчера в Азербайджане двое человек скончались в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

15 сентября около 17 часов житель поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева г. Сумгайыт В.Адыгезалов на автомобиле марки "ВАЗ-2106" сбил переходившего дорогу Самеда Эйвазова. Пешеход скончался в больнице 16 сентября. По данному факту в Сумгайытском городском управлении полиции проводится расследование.

16 сентября около 20 часов на территории села Моллакенд Зардабского района житель района Э.Мамедов на автомобиле марки "ВАЗ-2107" сбил переходившую дорогу Сону Алиеву, которая позднее скончалась в больнице. По факту проводится расследование в отделе полиции Зардабского района.