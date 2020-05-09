​Вчера в ДТП на дорогах республики погибли 2 человека

Правоохранительные органы обнародовали статистику совершенных вчера преступлений и случившихся ДТП.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 8 мая по "горячим следам" было раскрыто 22 преступления.

Правоохранительными органами также было раскрыто 7 преступлений, связанных с прошедшими периодами.

Задержано 30 человек, находившихся в розыске, в том числе 21 должник.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых погибли два человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 16 фактов, связанных с наркоторговлей, и один факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны 17 человек.