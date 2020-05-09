Наверх

Вчера в ДТП на дорогах республики погибли 2 человека

​Вчера в ДТП на дорогах республики погибли 2 человека

Правоохранительные органы обнародовали статистику совершенных вчера преступлений и случившихся ДТП. 

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 8 мая по "горячим следам" было раскрыто 22 преступления. 

Правоохранительными органами также было раскрыто 7 преступлений, связанных с прошедшими периодами. 

Задержано 30 человек, находившихся в розыске, в том числе 21 должник. 

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых погибли два человека. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 16 фактов, связанных с наркоторговлей, и один факт незаконного хранения оружия. 

По подозрению в совершении преступлений были задержаны 17 человек.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!