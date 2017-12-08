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    Вчера в ДТП на автомобильных дорогах Азербайджана погибли 5 человек

    © Report

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря на автомобильных дорогах страны произошло 8 ДТП.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    В результате аварий погибли 5, ранены 14 человек.

    По фактам ведется расследование. 

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