Вчера в ДТП на автомобильных дорогах Азербайджана погибли 5 человек

8 декабря, 2017 12:46

© Report Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря на автомобильных дорогах страны произошло 8 ДТП. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. В результате аварий погибли 5, ранены 14 человек. По фактам ведется расследование.