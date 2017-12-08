Вчера в ДТП на автомобильных дорогах Азербайджана погибли 5 человек

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря на автомобильных дорогах страны произошло 8 ДТП.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
В результате аварий погибли 5, ранены 14 человек.
По фактам ведется расследование.
Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря на автомобильных дорогах страны произошло 8 ДТП.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
В результате аварий погибли 5, ранены 14 человек.
По фактам ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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