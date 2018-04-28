Вчера в ДТП двое человек погибли, 11 пострадали

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана за вчерашний день было зафиксировано 78 фактов преступлений, из которых 13 раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержаны и переданы по назначению в целом 16 находящихся в розыске лиц, в том числе четверо за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и четверо должников.

Вчера на автомобильных дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате двое человек погибли, 11 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 4 факта, связанных с наркотиками, и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 17 человек.