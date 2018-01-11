Вчера в дорожных авариях в Азербайджане один человек погиб, 7 ранены

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило статистические данные о преступлениях и инцидентах, зарегистрированных в органах внутренних дел с 10 по 11 января этого года.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, республиканскими органами внутренних дел за день было зарегистрировано 129 фактов преступлений, из них 28 раскрыто по "горячим следам".

15 находящихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики произошло 4 ДТП, в результате один человек погиб, 7 ранены.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было обнаружено 17 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержано 37 человек.