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    Вчера в дорожных авариях в Азербайджане один человек погиб, 7 ранены

    По подозрению в совершении преступлений задержано 37 человек

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило статистические данные о преступлениях и инцидентах, зарегистрированных в органах внутренних дел с 10 по 11 января этого года.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, республиканскими органами внутренних дел за день было зарегистрировано 129 фактов преступлений, из них 28 раскрыто по "горячим следам".

    15 находящихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

    На автомобильных дорогах республики произошло 4 ДТП, в результате один человек погиб, 7 ранены.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было обнаружено 17 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступлений задержано 37 человек.

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