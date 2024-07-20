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Вчера с банковских карт в Азербайджане украдено более 55 тысяч манатов, МВД обратилось к гражданам

Вчера с банковских карт в Азербайджане украдено более 55 тысяч манатов, МВД обратилось к гражданам 13:37
Происшествия
20 июля 2024 г. 14:13
Вчера с банковских карт в Азербайджане украдено более 55 тысяч манатов, МВД обратилось к гражданам

Вчера в Азербайджане с банковских карт населения украдено более 55 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

МВД призывает граждан быть бдительными и не сообщать данные своих банковских карт незнакомым людям во избежание кражи денежных средств.

По информации, 19 июля с различных счетов украдено 16 780, 9 745, 7 550, 3 070, 3 026, 2 807, 1 951, 1 380, 1 320, 1 102, 940, 850, 750, 736, 640, 600, 528, 500, 363, 293, 240, 198, 136 манатов.

"Все случаи краж совершаются только лишь путем получения обманным путем данных банковской карты. Переговоры ведутся через незарегистрированные фейковые иностранные номера", - предупреждает МВД.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün bank kartlarından 55 min manatdan çox pul oğurlanıb, DİN vətəndaşlara çağırış edib

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