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Вчера с банковских карт граждан было похищено более 16 тысяч манатов

Вчера с банковских карт граждан было похищено более 16 тысяч манатов 12 июня с банковских карт граждан было похищено более 16 тыс. манатов.
Происшествия
13 июня 2025 г. 12:43
Вчера с банковских карт граждан было похищено более 16 тысяч манатов

12 июня с банковских карт граждан было похищено более 16 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что 12 июня с банковских счетов ряда лиц были похищены суммы в размере 6880, 4347, 4100, 600, 537, 507, 500, 472, 450, 310, 300, 270, 255, 203, 200, 124, 100, 91 и 80 манатов.

В сообщении отмечается, что подобные преступления происходят в результате передачи гражданами третьим лицам конфиденциальной информации, такой как CVV/CVC-коды, срок действия карт и одноразовые OTP-коды.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт, заблокировать номер и обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 20 min manatdan çox pul oğurlanıb

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