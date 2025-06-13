Вчера с банковских карт граждан было похищено более 16 тысяч манатов

12 июня с банковских карт граждан было похищено более 16 тыс. манатов.

12 июня с банковских карт граждан было похищено более 16 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что 12 июня с банковских счетов ряда лиц были похищены суммы в размере 6880, 4347, 4100, 600, 537, 507, 500, 472, 450, 310, 300, 270, 255, 203, 200, 124, 100, 91 и 80 манатов.

В сообщении отмечается, что подобные преступления происходят в результате передачи гражданами третьим лицам конфиденциальной информации, такой как CVV/CVC-коды, срок действия карт и одноразовые OTP-коды.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт, заблокировать номер и обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.