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Вблизи Приморского национального парка спасли тонувшего человека

Вблизи Приморского национального парка спасли тонувшего человека В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море (примерно в 2 км от ближайшего спасательного п
Происшествия
14 ноября 2021 г. 20:03
Вблизи Приморского национального парка спасли тонувшего человека

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море (примерно в 2 км от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемой территории).

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, в результате оперативного вмешательства спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства тонувший человек был спасен и передан по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Dənizkənarı Milli Park yaxınlığında batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxs xilas edilib

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