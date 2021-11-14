Вблизи Приморского национального парка спасли тонувшего человека

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море (примерно в 2 км от ближайшего спасательного п

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море (примерно в 2 км от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемой территории).

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, в результате оперативного вмешательства спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства тонувший человек был спасен и передан по назначению.