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    Вблизи станции метро "Эльмляр Академиясы" автомобиль сбил пожилую женщину - ФОТО - ВИДЕО

    Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу© Report.az

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, автомобиль марки "Лада Приора" сбил Румию Агаеву 1955 г.р., переходившую дорогу близ станции метро "Эльмляр Академиясы".

    В результате женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Водитель совершившего наезд автомобиля задержан. Автомобиль помещен на штраф-стоянку. По факту ведется расследование.

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