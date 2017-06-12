Вблизи станции метро "Эльмляр Академиясы" автомобиль сбил пожилую женщину - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, автомобиль марки "Лада Приора" сбил Румию Агаеву 1955 г.р., переходившую дорогу близ станции метро "Эльмляр Академиясы".

В результате женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Водитель совершившего наезд автомобиля задержан. Автомобиль помещен на штраф-стоянку. По факту ведется расследование.