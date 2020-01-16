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Вблизи Гянджинского кукольного театра обнаружены пушечные снаряды

​Вблизи Гянджинского кукольного театра обнаружены пушечные снаряды

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда вблизи Гянджинского кукольного театра.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками Гянджинского городского управления полиции и министерства здравоохранения сразу же выехала на место происшествия.

Специалисты Агентства и Управления полиции Низаминского района г. Гянджи провели обследование правого берега реки Гянджи.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, на площади более 300 кв.м было обнаружено четырнадцать 122-мм пушечных снаряда (OF-56-1).

В целях обезвреживания снаряды доставлены на центральный полигон.

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