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"Вакцинные" махинации – в Агджабеди завели уголовное дело на медработников

"Вакцинные" махинации – в Агджабеди завели уголовное дело на медработников На основе поступившей в прокуратуру Агджабединского района информации о фальшивой вакцинации во врачебном пункте села Авшар было проведено разбирательство.
Происшествия
2 сентября 2021 г. 15:35
Вакцинные махинации – в Агджабеди завели уголовное дело на медработников

На основе поступившей в прокуратуру Агджабединского района информации о фальшивой вакцинации во врачебном пункте села Авшар было проведено разбирательство.

Как сообщили Report в Агджабединской районной прокуратуре, в ходе разбирательств было выявлено, что должностные лица сельского врачебного пункта, подведомственного юридическому лицу публичного права "Агджабединская центральная районная больница", составили и выдали сертификаты о вакцинации от COVID-19 ряду лиц, при этом некоторые из них на момент "вакцинации" находились за пределами страны.

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

"Продолжаются интенсивные следственные действия для выявления лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступлений", - сообщили в прокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə saxta vaksin sənədi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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