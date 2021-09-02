"Вакцинные" махинации – в Агджабеди завели уголовное дело на медработников

На основе поступившей в прокуратуру Агджабединского района информации о фальшивой вакцинации во врачебном пункте села Авшар было проведено разбирательство.

На основе поступившей в прокуратуру Агджабединского района информации о фальшивой вакцинации во врачебном пункте села Авшар было проведено разбирательство.

Как сообщили Report в Агджабединской районной прокуратуре, в ходе разбирательств было выявлено, что должностные лица сельского врачебного пункта, подведомственного юридическому лицу публичного права "Агджабединская центральная районная больница", составили и выдали сертификаты о вакцинации от COVID-19 ряду лиц, при этом некоторые из них на момент "вакцинации" находились за пределами страны.

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

"Продолжаются интенсивные следственные действия для выявления лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступлений", - сообщили в прокуратуре.