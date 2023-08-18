Вагиф Хачатурян в скором времени предстанет перед судом

Задержанный на территории Азербайджана Вагиф Хачатурян в скором времени предстанет перед судом.

Задержанный на территории Азербайджана Вагиф Хачатурян в скором времени предстанет перед судом.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела особых расследований Военной прокуратуры Азербайджа Эмиль Тагиев на брифинге, посвященном лицам пропавшим без вести..

По его словам, в настоящее время в отношении В.Хачатуряна проводится предварительное расследование, а рассматриваемая часть уголовного дела будет завершена в короткие сроки и передана в суд.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.