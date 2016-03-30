Вагиф Асадов: Я не в том возрасте, чтобы спорить - ФОТО

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Начальник отдела Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов выразил отношение к распространенной в соцсетях фотографии, на которой он якобы спорит с байкером.

Как сообщил Report В.Асадов, разговоры касательно спора с байкером не соответствуют действительности: "Вполне возможно, что этой фотографией поделились наши друзья, чтобы пошутить или же создать шоу. У меня нет времени для споров, этого не позволяет и моя должность. Зачем мне спорить с кем-то?! Разве у меня нет возможности для выполнения своей работы в рамках закона?! Я не в том возрасте, чтобы спорить. На фотографии запечатлена моя встреча с мотоциклистами. Встреча была очень интересной. Я провел с ними некоторый инструктаж и мы поговорили о правилах управления мотоциклом".